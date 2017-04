La historia de Sandra Araújo, la mujer de Quebracho que tiene 16 hijos

Sandra Araújo es oriunda de Baltasar Brum y tiene 49 años, pero a los 12 años se fue para Salto con su tío para empezar allí el liceo. Vivió y fue criada por su abuela paterna, ya que de su madre no sabe mucho porque nunca tuvo un contacto directo con ella.

Cuando terminó la primara, quería comenzar el liceo pero debía ir a Tomás Gomensoro porque en su ciudad no existía un liceo. Fue por eso que su tío quiso llevarla a Salto y así poder comenzar la secundaria, pero ella no se acostumbró al liceo ni a la ciudad y durante todo ese año se dedicó a cuidar al hijo de una maestra, cuando se vino el verano, regresó a Baltasar Brum.

Pasados unos meses, conoció a un hombre de Quebracho, quien se convertiría en su marido. A los 15 años Sandra ya estaba casada y viviendo en Quebracho, Paysandú. Con él tuvo 5 hijos.

Luego de algún tiempo, se separó de su marido y la vida hizo que conociera a otro hombre, con el cual tuvo 11 hijos más. Por lo tanto, Sandra tiene 16 hijos. Viven en una vivienda de MEVIR en la ciudad de Quebracho y con la ayuda de sus hijos y de su marido hacen trabajos en tiento.

Sandra dice que no está desconforme con la vida y que sus hijos no le han dado mayores problemas. “Son todos tranquilos, se pelean entre ellos pero lo normal”. En cuanto a los gastos que implica tener esa cantidad hijos, Sandra dice que no la preocupa porque sus hijos saben que a veces es muy difícil poder darles lo mejor pero que jamás le reclaman algo, “siempre andan prolijos y bien limpios”.