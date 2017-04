Hablame de amor: una amante por años

Ellos son una pareja que hace 21 años que están juntos. Ambos tienen una hija de 20 y un hijo de 19 años, que ya paran poco en la casa a raíz de sus actividades diarias.

La escasa presencia de los hijos se hace sentir a través de un silencio que retumba en el hogar. Un silencio que les recuerda que poco a poco deberían ir volviendo a poner foco en ellos como pareja, y ya no tanto como padres.

Un día, ella encuentra la sesión de mail de él abierta, y si bien nunca fue su costumbre, por alguna razón se detiene en uno de los correos. Allí lee las palabras de una mujer angustiada que le lanza reproches a su pareja desde un sufrimiento que parece crónico.

Hasta que lee una pregunta que dolorosamente le deja más que claro lo que tiene ante sus ojos: “¿Cuándo vas a dejar a tu mujer? Ahora no hay excusas, los chiquilines ya están grandes. Hace ya 9 años que venís diciendo que te vas a separar, y yo siempre me tengo que bancar sola los fines de semana, las fiestas, y todo lo que implica estar con alguien en pareja, no aguanto más!”