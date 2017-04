Abasto con gran interés y protagonismo en la compra de novillos

Foto: El Espectador

“La faena está situada en lo que han sido las características del mes de abril; una faena que se está adecuando a la poca oferta que hay”, dijo Carlos De Freitas. El presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) destacó, en Valor Agregado en Carve, la presencia y el protagonismo que está teniendo el abasto, sobretodo por el novillo.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (Inac) en la semana al 22 de abril, la faena semanal de vacunos fue de 40.101 reses, de los que 21.176 (52,8 %) fueron vacas y 17.902 (44,6 %) fueron novillos.

Señaló que en la reunión de precios de ayer realizada por la ACG “hubo un ajuste al alza de 2 centavos por categoría lo que significa una tendencia a afirmarse el mercado”, afirmó.

De Freitas observa, debido a que en las próximas semanas llegarán algunas cuadrillas Kosher, “una demanda que va a buscar más el novillo”. Indicó que la industria paga algunos centavos más por esta categoría; “los especiales se situaron en US$ 2,80. Los buenos, que son los que más abundan hoy, entre U$ 2,75 y US$ 2,76”.

En lo que refiere a la categoría de vacas expresó que las mejores “tienen un repunte, US$ 2,75, la vaca general y buena está en el entorno de los US$ 2,50”. Asimismo, destacó el reafirme especial para la vaquillona, la cual tiene un mercado de abasto “muy firme” que alcanza los US$ 2,70 y US$ 2,66 para las buenas.

En cuanto al conflicto de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), la cual realizó un paro en las actividades de la industria cárnica el pasado viernes y no descarta tomar la misma acción de no solucionarse el problema, De Freitas opinó que debido al volumen de oferta que hay, esto no tendrá alguna incidencia en el precio. “Ahora, si esto continúa, ahí sí podría pasar algo”, señaló. Del mismo modo comentó que es una tendencia de leve ajuste, que según el consignatario, es irreversible por la oferta que hay y por la necesidad de la demanda.

Mercado ovino. Señaló que los lanares han tenido “muy pocas operaciones por la poca oferta, lo que resultó en una faena muy baja”. Según Inac, en total se procesaron 7.836 ovinos, de los cuales 2.688 fueron ovejas y 3.340 corderos. Indicó que hay un ajuste en los valores “muy chico” porque, según Carlos De Freitas, “la industria no está interesada en elevar precios por algo que no está ofertado”.

