Proponen descartar “definitivamente” la meta de unión aduanera en el Mercosur

Nuestro país debe “reformular” su pertenencia al bloque, ante “las cada vez mayores desventajas arancelarias enfrentadas por Uruguay por el estancamiento de la agenda externa del Mercosur”, afirmó en el documento “La crisis del Mercosur en 2016” el Dr. Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay.

Propone descartar “definitivamente” las metas “que no fueron alcanzadas en más de 25 años de historia” del Mercosur, como ocurre con la unión aduanera y el mercado común. Además, Bartesaghi sostuvo que la zona de libre comercio vigente en el bloque tiene “amplias posibilidades de ser perfeccionada”.

“Los cambios al AEC (Arancel Externo Común) iniciaron en 1997 cuando Brasil comenzó a sentir los impactos de la crisis asiática, propuesta que fue acompañada por Argentina con la reinstalación de la Tasa Estadística”, expresó en su trabajo, que integra la serie Informes Sobre Integración Económica (ISIE).

Los productos “mayormente protegidos” por el Mercosur, “evidentemente reflejan, principalmente, la estructura productiva de Brasil”, concluyó.

Desde 1994, las subas al Arancel Externo Común, las propuestas de aumentar el número de excepciones y otras medidas restrictivas del comercio fueron “una práctica habitual en el Mercosur”, señaló.

Afirmó que estos hechos concretos “evidencian que el Mercosur no alcanzó” la instancia integracionista llamada “unión aduanera”. “Es evidente que las restricciones presentadas por Brasil y Argentina respecto a la posibilidad de que Uruguay negocie acuerdos bilaterales tienen que ver con aspectos políticos y no técnicos, ya que no existen argumentos sólidos para aseverar que el esquema de integración es una unión aduanera”, dijo el Dr. Bartesaghi, en alusión a la oposición de los gobiernos de Brasil y Argentina a que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China.