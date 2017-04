Productores no preveían “importante pérdida de dinero” por protocolo de soja

Foto: El Observador

El viernes pasado la Agropecuaria de Dolores mantuvo una reunión con el ministro Tabaré Aguerre junto al Ing. Federico Montes y el Ing. Gonzalo Souto del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) sobre el protocolo de soja firmado con China.

“Obviamente que la Agropecuaria no está conforme con el protocolo porque nos está significando una pérdida de dinero muy importante”, señaló Andrés Alayón. El vicepresidente de la Agropecuaria de Dolores comentó, en Valor Agregado en Carve, su inquietud, incertidumbre y molestia que genera el reciente protocolo.

“La realidad es que estamos teniendo un castigo en el precio de la soja que va entre US$ 10 y US$ 35 según el procesamiento”, aseguró Alayón. Hoy en día el productor está recibiendo menos dinero y está con más costos en su producción de soja. “No estamos conformes con la respuesta de Aguerre -por más que no tengamos motivos por los cuales no creerle-, la realidad es que estamos recibiendo menos dólares de los que deberíamos”, aseguró el vicepresidente de la Agropecuaria.

Contó que las autoridades explicaron que “no hay motivo alguno de que exista ese diferencial. Nos dicen que este protocolo es mejor. Ellos argumentan que no hay motivo de que se pague menos la soja, pero la realidad es que el productor está recibiendo menos (…) Dicen que están trabajando para eliminar todas esas incertidumbres para que esa diferencia no se dé”, comentó Andrés Alayón.

En definitiva, desde la Agropecuaria observan dos temas. “Uno es lo que debería ser y otro es lo que realmente es”. Durante la reunión, el ministro Aguerre explicó todos los argumentos en cuanto a que “en un futuro la posición uruguaya va ser mejor a la posición de nuestros vecinos”. Asimismo, Alayón expresó que en algún momento se dijo que sin este protocolo “capaz que el tema no era que la soja valiera menos, sino que tampoco habría mercado a China”.

El vicepresidente de la Agropecuaria hizo referencia a que el diferencial de precio que recibe un productor argentino con respecto de Chicago -sacando la retenciones antes de que se hiciera público el protocolo- “era muy similar a la de Uruguay: US$ 12 o US$ 13 en Argentina y US$ 14 en Uruguay”. Explicó que la realidad de hoy, después de público el protocolo, “es que Argentina está en unos US$ 10 u US$ 11 de diferencial, mientras que en Uruguay son US$ 30; o sea que estamos en un diferencial de US$ 20”, señaló.

La hipótesis de la Agropecuaria es que “hay una suma importante de pequeñas coberturas que se trasladan al precio final. A su vez, hay un incremento en todo lo que es manipulación, más el aumento de costos en los controles y los camiones de la limpieza”, aseguró. En opinión del Ing. Agr. esto era algo que no pasada y “se transmite directamente a la plata que queda en el bolsillo del productor, que no es poca, porque por hectárea estamos hablando de entre US$ 40, US$ 50 o US$ 60”.

Otro punto a resaltar es que los productores se enteraron tarde porque “si bien esto se firmó en octubre, nosotros nos enteramos en enero”. Según Alayón, no es lo mismo todas las medidas que se hubiesen podido tomar desde la siembra “si hubiéramos sabido que nos iban a cambiar las reglas de comercialización; el manejo hubiera sido totalmente distinto”, aseguró.

Escuche a Andrés Alayón: