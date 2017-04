Mieres: “Escudado en que Maduro no responde, Vázquez elude cuestionar a Venezuela”

Foto: eldiario.com.uy

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, fustigó al presidente Tabaré Vázquez por su decisión de no aplicar la carta democrática en Venezuela. “Lo menos relevante es que Maduro no haya contestado, lo más relevante es la barbarie que ocurre en Venezuela (…) Me parece terrible que no quiera aplicar la carta democrática en Venezuela”, enfatizó en Inicio de Jornada.

Vázquez dijo al programa en la Mira de VTV que está cortado el diálogo con su par venezolano Nicolás Maduro.

“Acá hay una grave omisión del presidente con Venezuela”, afirmó Mieres. “El problema de fondo es que Venezuela es una dictadura”, enfatizó Mieres.

Consultado sobre la renuncia del senador colorado Pedro Bordaberry a la candidatura en el 2019, Mieres reconoció que “es un cimbronazo en el tablero político”.