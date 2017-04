Tipo de cambio: “Lo más probable es que en el segundo semestre se empiece a ver una corrección paulatina”

Foto: www.expansion.com

Lo estimó el economista Horacio Bafico en El Mercado Agropecuario. También proyectó que el país “va a recomponer” su competitividad “en dos o tres años”, más allá de que el dólar valga entonces 30, 31 o 29,50 pesos.

“Lo importante es que el dólar, de a poquito, empiece a ganarle a otros precios”, para que mejore la rentabilidad de las empresas exportadoras, subrayó Bafico. Dijo que la cotización del billete verde “debe preocupar a todo el país” porque, “si el sector exportador no es rentable, no se produce tanto y cae el empleo”.

Expresó que “la salida sería que el gobierno hubiera generado los ahorros suficientes para que la Tesorería pudiera apuntalar el tipo de cambio”, pero eso “no ocurrió”. Aunque el gobierno “sí tiene margen para no agrandar el problema”, reflexionó el economista.

“Tendríamos que tener una devaluación un poquito superior a la inflación, como mínimo”, afirmó el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Alejandro Bzurovski.

El empresario, director de Curtiembre París, relató una aleccionadora experiencia personal. Su empresa realiza operaciones “forward” todos los meses, para asegurarse cierto valor de los dólares que recibirán al concretar las exportaciones. En 2016 “me ofrecieron un dólar a $ 33 para diciembre. A mí no me alcanzaba con eso y dije que no. Después tuve que cambiar a 28 y pico”, sintetizó Bzurovski en El Mercado Agropecuario.