“Seguimos sustentando bajo el nombre de una fiesta popular la tortura de animales”, según coordinadora por abolición de jineteadas

Foto: Facebook de la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay

Diego Proverbio, de la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay, dijo que no considera que las jineteadas se puedan llamar “espectáculo”. “Seguimos sustentando bajo el nombre de una fiesta popular la tortura de los animales”, afirmó.

“No consideramos que sea un espectáculo la tortura de un animal y mucho menos que sea solventado con los impuestos de los montevideanos que son dineros públicos”, insistió. En ese sentido, afirmó que “la rentabilidad de ese tipo de espectáculos deja muchas dudas. Uno pueda maquillar los números, se puede hacer, pero la actividad no es rentable”.

Según Proverbio, las jineteadas “son una tortura”. “Si me subo arriba de un perro, la sociedad entera me va a querer linchar porque le clavé unas espuelas y le pegué con un látigo. Que sea arriba de un caballo no cambia las cosas”, enfatizó.