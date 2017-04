Heber: “Me pareció horrible la actitud de Marcelo Abdala en Venezuela”

Foto: http://partidonacional.org.uy

El senador nacionalista Luis Alberto Heber, dijo a Inicio de Jornada, que le pareció “horrible” la actitud asumida por el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala en Venezuela, quien afirmó que el pueblo uruguayo era solidario con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Me dio pena ver a un dirigente del Pit-Cnt afirmar lo que dijo Abdala”, reconoció Heber.

Heber sostuvo que en Venezuela “se está viviendo una dictadura con presos políticos”, por lo que entiende el gobierno debería tomar medidas como el llamado a consulta del encargado de negocios de la Embajada.

El senador reconoció que no estaba al tanto de que no había un embajador en funciones y aclaró que no solicitó cerrar la Embajada de Venezuela.