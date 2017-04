En lo inmediato, “no se vislumbran mejoras de precios” para el ganado gordo

El mercado de haciendas gordas alcanzó “estabilidad” de valores y una faena que se mantiene cercana a las 45000 cabezas semanales, con posibilidades de un “incremento” en las próximas semanas.

“Hoy vemos un mercado estabilizado y no se vislumbra una mejora en los precios de las haciendas gordas”, comentó Juan Carlos Martínez. El consignatario dijo en Valor Agregado en Carve que hasta el momento “lo más generalizado en valores es US$ 2,80 por novillos y US$ 2,53 por vacas buenas y pesadas”.

La reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado, que se realizó ayer, marcó una leve baja para el novillo y estabilidad en vacas. Martínez dijo que la industria “está con buena disposición compradora” y las entradas “están siendo relativamente cortas”.

Explicó que hay mucho interés por todas las categorías y aseguró que “salen con muy buen estado de los campos”. El operador agregó que la oferta es buena y a medida que se acerque el invierno, va a aparece un mayor número de ganados y eso va a incrementar los niveles de faena.

