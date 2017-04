“Rabiosa Melancolía” de Marianela Morena

Foto: www.cartelera.com.uy

Marianela Morena es una figura singular en el panorama del teatro nacional. No es sencillo encasillarla. Rebelde, provocativa, innovadora, sus propuestas no carecen de interés. Pueden ser discutidas, pero la polémica es parte de su persona. Siempre dispuesta a la búsqueda, a la novedad quizá, suele arriesgarse con algunas piruetas inesperadas. “Rabiosa Melancolía” es presentada como “una fábula musical para adultos que no quieren envejecer”. También puede ser definida como un drama singular con canciones, una obra que reflexiona sobre el rencor, la inseguridad, el miedo, la desorientación en un pequeño universo perturbado, un mundo de transacciones, sexualidades trastocadas y desafectos. Es interesante analizarla.-