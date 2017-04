Díaz Nadal: “Hay real interés por exportar vaquillonas Angus de sobreaño a China”

Foto: El País

La semana pasada se conoció la noticia que diferentes empresas uruguayas dedicadas a la exportación de ganado en pie están realizando los trámites necesario para exportar vaquillonas Angus a China. Federico Di Santi, director de Di Santi & Romualdo, aseguró en Valor Agregado en Carve que “corto plazo hay posibilidades de exportar hembras en pie de razas carniceras a China”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Criadores de Angus, Álvaro Díaz Nadal, confirmó en el mismo programa radial que “estamos al tanto de las negociaciones” de las empresas exportadoras, “algunas de ellas han tenido contacto directo con nosotros y podemos asegurar que hay real interés por exportar vaquillonas de sobreaño a China”.

Díaz Nadal explicó que se trata de un negocio nuevo para el país en este tipo de categorías y raza; “Uruguay tiene experiencia en la negociación y exportación de ganado Holando, pero en Angus será el primero”. Agregó que el negocio “está en trámites y entiendo que la empresa operadora está desatando los nudos necesarios para seguir adelante”.

Comentó que hasta el momento no se han manejado plazo ni precios concretos, si han trascendido algunos valores que prefirió no dar a conocer públicamente para no condicionar los negocios. Sin embargo, el presidente de la Sociedad de Criadores de Angus aseguró que “los precios que se han manejado sirven y hoy están por arriba de los que se manejan en el mercado”.

La última referencia de Plazarural, donde también realizó Plaza Angus, la comercialización de vaquillonas Angus de uno a dos años promedió US$ 1,72 el kilo en pie y logró un máximo de US$ 1,93; US$ 448,73 al bulto. Díaz Nadal afirmó que, “dependiendo de las categorías, van a estar en ese eje de precios”.

Finalmente señaló que esta instancia “es muy importante porque siempre es bueno la exportación de vientres dado que dinamiza el mercado. Además, va a beneficiar a todos los criadores de la raza”. Contó que las exigencias son por ganado sellados por la Sociedad de Criadores de Angus, por tanto, son ganados comerciales superiores.

Escuche a Álvaro Díaz Nadal: