Mercado del gordo “bastante equilibrado”; novillo cotiza US$ 2,80 y vaca US$ 2,45

Foto: Rurales El País

“Un mercado bastante equilibrado con propuestas de bajas que no son fáciles de concretar”, expresó Fernando Indarte. El integrante de la firma Indarte & Cía dijo, en Valor Agregado en Carve, que la referencia de la industria es de US$ 2,80 el novillo y US$ 2,45 vaca.

Señaló que “se hacen pocos negocios y que se viene cargando todo en tiempo y forma”. Sin embargo comentó que no aparece una gran oferta todavía y que el productor tiene una capacidad negociadora muy fuerte.

El consignatario insistió en que “una de las grandes noticias” es la faena porque al final “es ésta la que termina sosteniendo los precios y permite que las bajadas sean graduales y no abruptas”.

Escuche a Fernando Indarte: