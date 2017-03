ITPC prevé para el miércoles paro nacional de transporte de carga

Foto: El País

El conflicto entre la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) y la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) continúa candente y hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para subsanar la situación. El integrante de la Comisión de Zafra de la ITPC, Wilson Gandara, aseguró que desde el lunes pasado la ACA no se comunicó con los transportistas para avanzar en las negociaciones y la situación “está cada día más compleja porque se decretó el paro y no hay acuerdos”.

Gandara afirmó, en Valor Agregado en Carve, que el lunes va a continuar el paro nacional de transporte de carga de arroz. Además, explicó que de no no mediar un interés verdadero de querer negociar, el miércoles se define un paro general que incluye el transporte de hacienda, madera, contenedores de carne y granos en general.

Señaló que la ITPC tomó este camino porque “fue una solicitud de todos los transportistas que actualmente están trabajando (…) hoy se sienten amenazados porque se les ha dicho por parte de los productores que quienes se sumen al conflicto no van a tener más trabajo”.

El integrante de la Comisión de Zafra contó que la ITPC hizo “una evaluación de los costos y vimos que se está pagando una tarifa por fletes que no cubren las necesidades básicas para trabajar dentro de la formalidad”. Ésto, “nos motivó a intentar reunirnos con ACA en varias oportunidades y hacer diferentes asambleas en distintos puntos del país”.

Gandara dijo que estuvieron en contacto el lunes con Ernesto Stirling, en ese momento presidente de la gremial arrocera, y se habían acordado varios puntos de negociación y quedaron de retomar la comunicación “que nunca llegó”. Según se informó Rurales El País, Stirling pretendía realizar una asamblea general de productos y no contó con el apoyo de la directiva, a las horas presentó la renuncia al cargo.

Desde la ITPC aseguran que Stirling “era el interlocutor válido para llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes y terminar con el conflicto”. Asimismo, aseveran que “los actuales interlocutores de ACA (actualmente encabezada por Alfredo Lago) están tomando esto con mucho capricho y no miden las consecuencias que van a generar en el contexto general de los productores, transportistas, molinos y todos los que están en la cadena productiva”.

Por último, Gandara dijo que el transporte “está unido y dispuesto a negociar. Estamos mirando por una misma línea y queremos cambiar algunas tradiciones, no ser más tomadores de precios”. Por tanto, de no avanzar con las negociaciones en las próximas horas el miércoles se define un paro general de transporte de carga.

Escuche a Wilson Gandara: