Foto: El Observador

Las nuevas proyecciones de Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), “confirman o son un argumento sobre la evolución que están teniendo los precios de la hacienda y el producto importado en estos últimos meses”, expresó Rafael Tardáguila.

En Valor Agregado en Carve, el director de Faxcarne señaló que el USDA elevó las expectativas de consumo de carne vacuna para el año 2017: “25,3 kilos por habitante había sido el año pasado, 25,9 kilos se proyecta para este año, unos 600 gramos más”.

Asimismo destacó que se está en una tendencia de largo plazo de disminución del consumo de carne vacuna en los países desarrollados (pasa exactamente lo contrario en los países en desarrollo), “y esto podría ser una reversión de esa tendencia”, dijo Tardáguila.

Un poco de historia. Tardáguila recordó que en setiembre-octubre, los precios en EE.UU. tocaron un piso profundo, “una caída estrepitosa”, respecto de lo que habían sido las cotizaciones de 2014/15. Indicó que la situación desde entonces mejoró.

Según el director de Faxcarne, “los precios han recuperado en el entorno de US$ 400 o US$ 500, algo más de 10%”. Expresó que esta mayor avidez, tanto de los importadores como de los procesadores de carne en EE.UU., “tiene un respaldo en una mejora en el consumo”. Agregó que no se trata, en este caso, de una disminución de la oferta “sino de una mejora en las expectativas de consumo”.

EE.UU. para Uruguay es el segundo principal destino en los últimos años y el principal de los últimos 13 años: significa alrededor de un 24% del total exportado, 1 cada 4 kilos se destinó al mercado estadounidense. Por lo que, EE.UU., “nunca ha perdido su importancia”, destacó Tardáguila.

Finalmente señaló que los precios de importación de EE.UU. han ido evolucionando la alza en estos últimos meses; “la expectativa es que tengamos un mercado sostenido de aquí en adelante”, afirmó Rafael Tardáguila.

