Final de zafra lanera con mejor demanda por lanas Corriedale

Foto: Rurales El País

“Estamos en el final de la zafra, lo que queda son lanas Corriedale; la lana fina ya está casi toda comercializada”, expresó Gonzalo Barriola.

El principal de Gonzalo Barriola & Cía. comentó, en Valor Agregado en Carve, que en este final de zafra “hay mejor demanda por Corriedale porque mejoró el exterior y ha movido más ese tipo de lanas”. Según el operador esto se debe a que “queda poca lana en el mundo y ha cambiado eso”.

Sin embargo, dijo que no ha sido así en las lanas 28 o 29 micras en lo interno. Asimismo mencionó, en lo que respecta a las lanas finas, que “la oferta no es tan escasa como era antes, pero se ha comercializado mucho y pagado hasta US$ 8 o más”.

Los valores de lanas más gruesas, dependiendo de su presentación (grifa verde, azul o tradicional), van desde US$ 2,70 hasta US$ 3,20 o US$ 3,30. Las lanas más finas van de US$ 6 hasta US$ 8 o US$ 9, “dependiendo mucho de la finura y su presentación”, precisó. En este sentido destacó que cuando escasea el mercado “cuanto más bien esté presentada la lana” es mejor.

Si bien expresó que China es un mercado importante, indicó que ha tenido un tropezón “lo que va frenando la economía mundial”.

Barriola opina que no es bueno “mirar para atrás” porque las zafras son todas diferentes, “por ejemplo, en la pasada valía el Corriedale y la fina no se podía colocar”. En cuanto a las perspectivas señaló que “serían terminar el Corriedale y después seguir por lo fino”.

Escuche a Gonzalo Barriola: