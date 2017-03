Besozzi, anfitrión del asado con Mujica, dijo sentirse dolido por la ausencia de los intendentes de Todos

Foto: www.alianzanacional.com.uy

“Dolió que los intendentes del sector Todos no me avisaran que no venían”, dijo en Inicio de Jornada el senador nacionalista Guillermo Besozzi sobre la ausencia de sus colegas blancos durante la reunión con José Mujica.

“Más hecho político es que algunos intendentes se hayan hecho presente y otros no”, afirmó el legislador y ex jefe comunal de Soriano, quien agregó que el encuentro se había acordado hace un mes.

Besozzi comentó que le avisó a su líder, Jorge Larrañaga sobre el asado, y que éste quiso ir “pero le dije que no” porque era reciente jefe comunal.