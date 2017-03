Alfredo Lago sobre el paro del transporte del arroz: “Sin dudas que no es un tema de tarifas”

Foto: El Observador

“Sin dudas que no es un tema de tarifas con el sector arrocero; sin dudas que hay otros componentes que hace inviable el transporte en Uruguay, pero no va por la vía de enfrentarse con el sector arrocero”, expresó Alfredo Lago.

El vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) dijo, en Valor Agregado en Carve, que entienden que la tarifa del transporte de arroz “es de las más altas en comparación con otros sectores”. Señaló que la principal manera de medir esto es dólares por tonelada por kilómetro. En este sentido, indicó que el promedio del arroz está en veinte centavos de dólar por kilómetro, mientras que, por ejemplo, “la forestación está en el entorno de los diez centavos por tonelada por kilómetro y el transporte de ganado entre doce y trece centavos por tonelada por kilómetro”.

Lago hizo hincapié en la preocupación que esto genera porque está en juego la cosecha de un año de trabajo. Asimismo desde ACA les llama “poderosamente la atención” el motivo que ha llevado a los transportistas a tomar esta actitud “y en particular que aleguen que no hay negociación por parte de la ACA; no hay nada más alejado de la realidad que eso”, expresó.

En su opinión “no es un tema que se maneje con honestidad”. Hizo referencia a la larga relación de cada uno de productores con los transportistas, “esto ellos no nos lo manifiestan a nosotros”. Además, señaló que si bien entienden la difícil situación que viven los rubros de la actividad en Uruguay, “esto escapa a la decisiones entre los sectores”.

