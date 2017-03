Alfonso Capurro: “No es correcto decir que Uruguay hoy no es competitivo”

Foto: Rurales El País

“Entendemos que estamos en una especia de trampa de competitividad; no es correcto decir que Uruguay hoy no es competitivo o que ha perdido competitividad en todos los mercados en el último año”, dijo el economista Alfonso Capurro. En Valor Agregado en Carve, el integrante de CPA Ferrere explicó que sí es cierto que el sector agropecuario, en particular, se ha visto afectado así como la mayoría de los sectores que exportan al resto del mundo. Sin embargo, expresó que “hay otros sectores exportadores como el Turismo y los que exportan a la región, como a Argentina, que han tenido una mejora importante en la competitividad”.

“Tuvimos un 2016 muy particular donde el dólar tuvo una trayectoria que estaba fuera de lo que esperábamos; hubo una pausa monetaria global”, dijo Capurro. Las monedas se venían debilitando, el tipo de cambio venía subiendo en Uruguay y en otros países y eso en el 2016 se interrumpió. Según el economista, la particularidad que tuvo Uruguay fue que ese proceso fue un poco más fuerte que en otros mercados; “debido a esto nuestra competitividad se vio afectada a niveles que ya empiezan a ser preocupantes”, comentó.

Insistió en que una vez más “la región nos atrapa en un equilibrio de competitividad” que funciona para el promedio de la economía pero “que es inconveniente para todos los sectores que exportan de la región”. En este sentido, Capurro entiende que desde el punto de vista macroeconómico no es sencillo resolver ese dilema y “seguramente eso nos mantiene un poco rezagados en cuanto a otros mercados”.

Aseguró que en la región “tenemos buenos niveles de competitividad”, lo que hace “tirar” el dólar para abajo porque, según el economista, induce demanda de Argentina y Brasil a buen ritmo; “estamos empantanados en una situación que es inconveniente para el dólar”, señaló.

Asimismo comentó que para los próximos meses “sería bueno que empiecen a perfilarse novedades monetarias del lado de Estados Unidos”. Si bien todavía hay un poco de incertidumbre por las políticas fiscales en particular que pueda despegar la nueva administración Trump, “de nuevo se empieza avizorar un horizonte de suba de tasas de interés y de presión alcista sobre el dólar. Esperemos que Uruguay lo pueda capitalizar y pueda salir de este microclima”.

Agregó que están proyectando un dólar que debería subir algo más que la inflación “pero todavía no estamos esperando depreciaciones aceleradas”, dijo. En parte, esto se debe a que la región continúa “cinchando” desde abajo y porque Argentina se ha consolidado un poco más macroeconómicamente. En este sentido, indicó que se espera aumento moderado del dólar para este año (según Capurro, un poco por arriba de los treinta pesos). Señaló que con esto “el problema de competitividad para lo sectores agropecuarios no se va a corregir rápidamente”.

Escuche a Alfonso Capurro: