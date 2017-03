La realidad del aborto a más de cuatro años de aprobada la ley

Foto: Wikipedia

A más de cuatro años de haberse aprobado la ley que despenalizó el aborto, todavía hay ciudades donde todos los ginecólogos son objetores de conciencia y por lo tanto no se practican abortos. Estas ciudades son Young y Mercedes, aunque desde Mujer y Salud, la ONG que está realizando el relevamiento a nivel nacional, no descartan que sean más ya que aún no conocen la situación en siete departamentos.

Además, la práctica clandestina de abortos sigue existiendo y se ha formado un circuito clandestino con la medicación.

La despenalización del aborto provocó que mujeres de Brasil y Argentina -principalmente- crucen la frontera e intenten interrumpir su embarazo en Uruguay. Esta situación se da con mayor énfasis en la frontera seca con Brasil.

El número de abortos se mantiene estable y de acuerdo a las estadísticas mundiales, la práctica de abortos en Uruguay es baja.