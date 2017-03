Con 40 comentarios nuevos culminó el plazo de recepción por cuota 481

Foto: El Observador

Hoy a hora 0 culminó el período de consultas adicionales que abrió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos después de la audiencia pública del 15 de febrero. Según Rafael Tardáguila “en el segundo plazo se recibieron unos 40 argumentos adicionales”.

En Valor Agregado en Carve, el director de Faxcarne dijo que ahora se ingresa en la elaboración de los informes con lo que se va estar asesorando al Departamento de Agricultura de EE.UU. respecto a cuáles son las mejores acciones a tomar con el cupo.

Tardáguila informó que el precio del enfriado en general, teniendo en cuenta el Hilton y la cuota 481, “ha tenido una baja de relativa consideración en las últimas semanas”. Agregó que una referencia para todos los cortes hoy oscila en el eje de los US$ 8.500 por tonelada. Recordó que la cotización ha sido, desde que se abrió la cuota, del entorno de los US$ 9.000 por tonelada, “o sea que ha bajado aproximadamente US$ 500, una caída del 7% más o menos”, señaló. Sin embargo, dijo que se debe tener en cuenta que no todos los negocios son de todos los cortes. Según el director de Faxcarne “hay negocios hechos hasta el mes de junio”.

Teniendo en cuenta que son 12.050 toneladas por trimestre, destacó otro dato importante de la cuota, “el gran argumento de EE.UU.”: en los dos primeros trimestres del ejercicio 2016/17 se completó el cupo, “y va pasar lo mismo en el tercer trimestre del ejercicio, ya que, al 7 de marzo quedaban menos de 1.500 toneladas disponibles del total”, expresó.

Escuche a Rafael Tardáguila: