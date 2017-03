Mercado del gordo a la baja: “La industria ya no pasa más US$ 2,95 por novillo”

Foto: Todo el campo

“Desde la semana pasada que se proponen menores valores”, dijo Fernando Indarte. El integrante de la firma Indarte & Cía. expresó, en Valor Agregado en Carve, que “los US$ 2,95 con lo que se estaban cerrando los negocios hoy no se consiguen; la mayoría de las plantas está pasando US$ 2,90 y algunas de ellas pasan US$ 2,85”.

“Sin cerrarse los negocios”, destacó. Además informó que se están cargando contratos de semanas anteriores y que las entradas siguen siendo cortas para la época. En lo que refiere a la vaca señaló que está entre US$ 2,60 y US$ 2,65.

Según Indarte “la gran noticia” es el volumen de faena. De acuerdo al Instituto Nacional de Carnes (INAC) en la semana al 4 de marzo se procesaron 46.677 vacunos, casi 3 mil menos que en la anterior; “y con un feriado en el medio”, expresó. Insistió en que es una “gran noticia” y que es el mes de febrero más voluminoso de la historia en faena.

Agregó que el productor tiene una capacidad negociadora fuerte; “tiene mucho pasto, escucha los precios y va viendo que hace con los negocios”, dijo.

Escuche a Fernando Indarte: