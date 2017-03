Guillermo Villa: “De ninguna forma se debe tomar como medida de cambio la exportación en pie”

Foto: AFP

Durante la conferencia “Uruguay ¿potrero del mundo?” en el marco de la 104º Expo Durazno se tocaron temas como la exportación de ganado en pie, la trazabilidad y el pago de la hacienda en tercera balanza.

Guillermo Villa, representante de la Federación Rural en la Junta de Inac, comentó, en lo que refiere a exportación, que está de acuerdo en que Uruguay debe trabajar para que los aranceles de la exportación bajen pero “de ninguna forma se debe tomar como medida de cambio la exportación en pie”. Es decir “si no me bajan el arancel de la carne, cerramos la exportación en pie”, explicó. Villa aseguró que los únicos que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Además, indicó que si Uruguay no exporta ganado en pie “queda absolutamente dependiente de lo que pase con la industria frigorífica”.

En cuanto a la trazabilidad, opina que es muy costosa, toda su operativa es “sumamente costosa” y a nivel de productores “no vemos un retorno director en los precios”. Si bien dejó en claro que es una buena herramienta, insistió en el hecho de que “no se le está trasladando al productor lo que ésta genera”. Comentó que se debería evaluar muy bien lo que está pasando con la trazabilidad, pero en la medida en que no haya una mejora de precios “creo que tener una trazabilidad optativa y no obligatoria es altamente factible”.

Respecto al pago del ganado en tercera balanza, Villa aclaró que la Federación Rural “sigue convencido que es la mejor opción para todos”. Agregó que es el objetivo por el cual se continuará trabajando.

Expresó que si bien se aceptó el nuevo decreto de Inac -porque “es mejor a lo que estábamos antes, ordena lo que no tenía control y va en la línea de lo que queremos”- nunca se dejó de insistir con la tercera balanza. Sin embargo, señaló que no se puede esperar cuatro años para sacar un decreto alternativo porque todo ese tiempo al productor le cuesta mucha plata. Además aseguró que hoy hay una crisis muy grande de confianza entre el productor y la industria.

