“Luz de luna” de Barry Jenkins

Foto: www.cartelera.com.uy

Finalmente fue la película del Oscar. Quizás no tenga la precisión y la madurez dramática de “Manchester junto al mar”, la más creativa entre las nominadas, aunque es notorio que una de ellas aún no ha llegado a pantallas locales, (“Fences” de Denzel Wáshington) De cualquier manera es un film sobrio, que no recurre a discursos ni efectismos para analizar una realidad especialmente dura y conmovedora. Encara con valentía temas como la marginalidad, la droga, el “bulling”, la homosexualidad y la difícil búsqueda de una identidad sexual y social en un universo violento y machista. Por momentos se alarga demasiado pero tuvo motivos para convencer a los volátiles integrantes de la Academia.