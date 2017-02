Gremiales lecheras se reunieron con José Mujica

Foto: El País

Hoy Uruguay tiene un sector lechero con deudas de más de US$ 300 millones por todo concepto y en menos de un año el rubro debe más de US$ 70 millones. Actualmente las gremiales lecheras se encuentran en la línea de establecer el mayor apoyo político de todos los sectores. En este sentido, el senador José Mujica “era una figura estratégica”.

En palabras del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga, “lo que precisamos en este momento es un oxígeno para tratar de dilatar los pagos hacia adelante para cuando el sector tenga una rentabilidad consolidada”.

El encuentro con Mujica está enmarcado en una serie de reuniones que las gremiales piensan realizar a fin de trasladar la difícil y “particular” situación que vive el sector, ya que según Braga, “si bien hay señales de recuperación a nivel internacional, a nivel local -producto de la prolongación de la crisis- el sector está muy golpeado y con muchos compromisos sobre la espalda”. Expresó que el senador es un político reconocido, y dentro de su partido, “tiene mucha incidencia”.

Según el presidente de la ANPL, la lechería “no es un sector solamente de producción si no que involucra a una red y una cadena social muy importante”. Es así que, de no haber políticas públicas “bien definidas y bien direccionadas” el sector para Braga va tener consecuencias a futuro importantes, “lo que no quiere decir que la lechería en Uruguay desaparezca, pero sí que se convierta en un rubro más concentrado”.

El compromiso del senador Mujica “es el de establecer todos los puentes y dar el máximo apoyo desde su línea de acción a las políticas que se establecen en pro de herramientas que apoyen al sector”, dijo. Agregó que el conjunto de las gremiales tienen que seguir trabajando con el resto de los grupos políticos.

Respecto a la paramétrica establecida por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) la cual reflejó un sostenimiento en el precio de la leche consumo, “solicitamos una corrección y análisis más político dadas las características y la realidad del sector en apoyo del mismo”. Desde la gremial creen que tiene que haber una corrección del precio de la leche tarifada “por lo menos de dos pesos”. Braga destacó que la leche consumo pesa de un 8 a un 10% en el volumen total de la leche, “nosotros precisamos una solución global para el total de la leche”, dijo.

