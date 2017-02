Pequeña recuperación internacional en las lanas medias y gruesas

Foto: Rurales El País

“Muy tímidamente se está comenzado a visualizar una pequeña recuperación en las lanas medias y gruesas que venían bastante retrasadas”, expresó José Luis Trifoglio. Hizo referencia a que el indicador del Mercado del Este cerró en un nivel “bastante alto”, US$ 11,15.

El responsable del departamento de compra de lanas de la firma Zambrano y Cía. dijo, en Valor Agregado en Carve, que “las buenas noticias del exterior” no son solamente positivas para las lanas finas -sector que ha venido “muy tonificado” desde la primera parte de zafra- sino que también para las más gruesas.

Se observa con mucha expectativa el hecho que a nivel internacional se visualice una recuperación, “algo muy importante para nuestro país”, dijo. Asimismo el operador lanero expresó su deseo de que las señales del exterior se reflejen en los pedidos de los países consumidores de ese tipo de lana, la cual es “mayormente producida en Uruguay”.

“En el Corriedale estamos observando una tímida mayor demanda de lanas medias y gruesas”, afirmó José Luis Trifoglio. Sin embargo, aclaró que al momento los precios -que no han variado- “no conformaron a los productores”.

Valores locales. El operador del mercado lanero indicó que hoy un Corriedale de 28 micras y sin acondicionar está en el eje de los US$ 2,30 – US$ 2,40 y que la grifa verde alcanza los US$ 2,80. “Esos precios, en general, no atraen a los productores”, destacó

En cuanto a la lana fina, Trifoglio señaló que “hay demanda prácticamente en todos los sectores, con precios firmes tanto en el exterior como a nivel local”.

Precisó que un Merino del entorno de las 22 micras y grifa verde “está en el eje de los US$ 6,40 y US$ 6,50”. A su vez, la lana fina del entorno de las 21 micras “cotiza sobre los US$ 7; las superfinas de menos de 20 micras superan estas referencias”.

