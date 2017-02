Indarte sobre el futuro de la cuota 481: “es una mala noticia pero hay que reacomodarse”

Foto: El País

La problemática que involucra el futuro de la cuota 481 “es una mala noticia, complicada para el sector pero hay que reacomodarse”, expresó Fernando Indarte. En Valor Agregado en Carve, el integrante de la firma Indarte & Cía. señaló que no va ser la primera vez que cambia un mercado para el Uruguay, “por suerte siempre tenemos otras alternativas esperándonos, aunque en un escalón abajo en cuanto al precio. Pero no es poco decir que lo que produzcas está colocado”.

Indarte cree que al cambiar la cuota 481 van haber “modificaciones fuertes en el mercado del ganado gordo”. Insistió en la necesidad de lograr convenios con entregas en determinada época con la modalidad que sea, porque si el encierro común no logra cerrar los números y si la industria no le puede dar previsibilidad “vamos a tener una post zafra marcada seguro”.

Aclaró que todavía no se sabe si esto se va a dar porque aún no se han cerrado los negocios de corral, pero insistió en que el “productor necesita un precio alto sobretodo por la relación flaco-gordo”.

En opinión del operador de mercados, estamos teniendo un verano atípico pero positivo, en el que, de la mano de la faena alta, “el mercado tiene una gran firmeza”. Según Indarte, la principal noticia es tener 50.000 reses semanales desde hace mucho tiempo.

“Un mercado muy firme, muy dinámico y muy rápido en las cargadas; inusual para la época”, comentó. El novillo se maneja en el eje de los US$ 2,95, aunque “los frigoríficos proponen US$ 2,90; están probando qué pasa con el mercado pero éste no le permite la baja”, expresó. El consignatario entiende que la explicación siempre es el pasto, “el productor está mucho más cómodo para negociar”, dijo. Agregó que la vaca cotiza entre US$ 2,65 – US$ 2,70 y es una categoría más fluída.

Mercado futuro. Ayer comenzó a operar el mercado futuro de novillos con precios fijos en dos posiciones: mayo y agosto. En el primer día de funcionamiento de UFEX se negociaron 7,5 toneladas de carne de novillos a US$ 2,96. Para el equipo de Indarte & Cía es “una herramienta muy positiva”. Destacó que ellos son operadores de bolsa de este mercado “incipiente” de futuros. A su vez, cree que con la salida de la cuota 481 es “un seguro de bolsa, una nueva herramienta concreta y seria”.

Escuche a Fernando Indarte: