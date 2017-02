Cierran tres contratos en mercado de novillos a futuro

Foto: Rurales El País

Los tres contratos manejaron un volumen de 7.500 kilos de novillo y el precio para la posición mayor de 2017 cerró a US$ 2,96 por kilo de novillo.

También se manejó otra ronda de negociación con cierre en agosto del presente año, con una punta vendedora de US$ 3,221 por kilo y una punta compradora posicionada en US$ 3,091 por kilo, pero no se cerraron contratos.

El activo de los contratos son 2.500 kilos de canal de novillo, en cuarta balanza, partiendo de un novillo gordo de más de 380 kilos de razas carniceras y sus cruzas. La fecha de vencimiento y último día de negociación es el último miércoles del mes del contrato y se liquidan las diferencias en efectivo contra el precio de referencia informado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para la semana de vencimiento del contrato.

Escuche a Martin Williams de la financiera Puente: