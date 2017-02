Adriana Peña: “Me trajo un gran de dolor de cabeza decir que podía integrar una fórmula presidencial”

Foto: www.alianzanacional.com.uy

Sobre una eventual candidatura, la Intendenta de Lavalleja, Adriana Peña dijo en Inicio de Jornada que “ni me agrando ni me tiro abajo, pero todavía no siento que tengo el espacio para eso”.

La jefa comunal aseguró que, por ahora, sigue en Alianza Nacional. “No estoy en el nuevo sector Juntos”, añadió.

Peña criticó la suba de los impuestos dispuesta por el gobierno y señaló que “no se puede seguir exprimiendo más a la gente”.

La intendenta sostuvo sobre su gestión que “hemos sacado a Lavalleja del pozo, con sacrificio y peleándome con mucha gente”.