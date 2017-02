Según Federico Jaso “la incertidumbre en la exportación de ganado en pie es importante”

Foto: El País

“La incertidumbre en la exportación de ganado en pie es importante”, expresó Federico Jaso del escritorio rural Jaso & Jaso.

En Valor Agregado en Carve, el operador de mercados afirmó que se han reunido con importantes exportadores y expresó la confianza que ellos tienen en que “la operativa en la exportación va estar; están esperando la bandera verde para largar”.

Además, “comentan que Turquía está presionando fuertemente los valores a la baja, lo que es difícil trasladar al mercado interno”. Según Jaso, el ternero de exportación al que estábamos acostumbrados en el eje de los US$ 2,20 y US$ 2,30, hoy los exportadores dicen que “si tuviéramos que salir a comprar al mercado con los valores que ofrece Turquía, hay que hablar en el entorno de los US$ 2”. Según el Cr. Federico Jaso, el productor hoy no valida esos valores, por lo tanto, “hay que esperar unos días para ver cómo se va ir cristalizando el lugar en el que estamos parados”.

Mercado. Jaso comentó que el ganado gordo está con un mercado firme “donde todo lo que está ofertado, la industria lo va absorbiendo con mayor agilidad en lo que son los novillos que las vacas”.

En cuanto a la faena comentó que es “más que interesante, arriba de las 50.000 cabezas”. En su opinión, seguramente debido al carnaval, “la semana que viene sea menor pero importante también”.

Indicó que el eje del novillo hoy está entre US$ 2,90 y US$ 2,95 y la vaca con un “espectro más amplio”, entre US$ 2,55 y US$ 2,70 dependiendo del animal.

En lo que refiere a los ovinos, señaló que es “un negocio importante que lo hacemos durante todo el año”. Indicó que este mercado también está firme, donde si bien en estas última semanas los valores han bajado algún centavo, “la operativa es importante”. Federico Jaso dijo que hoy el cordero pesado cotiza en el entorno de los US$ 3,15.

