Si la faena continúa en el eje de las 50.000 reses “el mercado seguirá muy firme”

Foto: El Espectador

En opinión de Joaquín Abelenda, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda, el aumento de la faena “ha sido fundamental para ir absorbiendo la oferta de vacas principalmente porque la categoría de novillos está muy escasa”. El operador de mercados del departamento de Florida dijo, en Valor Agregado en Carve, que ve un mercado de varias semanas equilibrado, “con una industria frigorífica muy apetente de concretar negocios, con mucha agilidad, firmeza y equilibrio”.

A partir de los datos del Instituto Nacional de Carnes (Inac) en la semana al 18 de febrero ingresaron a establecimientos habilitados 50.573 vacunos (23.110 novillos y 26.623 vacas).

Aseguró que en la categoría de novillos “hay poca oferta” aunque en la de vacas “ya es otra cosa”. Asimismo, ésta última tiene grandes diferencias en sus puntas. Por un lado, la vaca bien pesada, especial, tiene poca oferta y es la más demandada en algunas plantas; según Abelenda “llega a US$ 2,70”. Por el otro lado, la vaca más general, que es la más ofertada está en el eje de los US$ 2,58 – US$ 2,60.

A su vez señaló que en el escritorio “hay muy poca oferta de novillo bien terminado, de pradera”. Indicó que lo que aparece se ha colocado a US$ 2,95, “de a camión, no tenemos oferta de lotes importantes”, dijo Joaquín Abelenda. Agregó que el mercado de la reposición “está en su mínima expresión de oferta y la relación flaco-gordo está muy alta”.

El consignatario no tienen duda de que si la faena sigue como hasta ahora, “el mercado seguirá muy firme”. Ahora si la industria frigorífica piensa bajar la faena, “probablemente el mercado cambie su agilidad y sus valores”, opinó Abelenda.

Escuche a Joaquín Abelenda: