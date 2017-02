Álvaro Ferrés: “Uruguay debe adaptarse al nuevo escenario; el cambio es parte de la evolución”

Foto: El Observador

Frente a la incertidumbre que genera el futuro de la cuota 481, Álvaro Ferrés, presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural (Aupcin), dijo que “tenemos que pensar que el Uruguay tiene un nuevo escenario al que debemos adaptarnos y buscar nuevas alternativas; el cambio es parte de la evolución”.

En Valor Agregado en Carve, comentó que esto es un “barajar y dar de vuelta”. Además expresó que en la historias de los corrales de engorde no es la primera vez que se vive esto, por lo que “no es el fin del mundo”. Insistió en la búsqueda de nuevas alternativas y aseguró que ya se está trabajando en eso.

El principal de Aupcin señaló que hoy en día el negocio de la cuota 481 “no es el que más está sirviendo”. En este sentido, afirmó que se están haciendo negocios alternativos en conjunto con empresas exportadoras, por ejemplo, empezando a encerrar ganados enteros para la exportación de ganado en pie y “estamos viendo si encontramos otra alternativa de ganado que permita valorizarlo como el de la cuota”. Comentó que un problema de esto, es que los corrales de engorde que están habilitados para la cuota no pueden servir como cuarentenarios para la exportación de ganado en pie por normativas que existen hoy a nivel del Ministerio; “estamos quedando rehenes por solo aceptar corrales para la cuota 481”, dijo Ferrés.

En opinión de Álvaro Ferrés actualmente el negocio del cupo cambió, “ya que ha perdido dos factores no menores: la previsibilidad y el precio”. Aseguró que hoy en día se están pasando precios bastante inferiores a los de antes. A su vez, según Ferrés, no se está dando la previsibilidad de carga como se tenía antes. En este sentido, comentó que “nunca encerraría un ganado si no lo tengo vendido”.

A partir de la noticia de que un importante grupo chino hizo su primera compra de carne (3,2 toneladas) en Argentina, el presidente de Aupcin expresó que “hay una oportunidad en China y eventualmente en Japón”. Además, el hecho que Australia tenga el ganado tan caro “abre una posibilidad”. Según Ferrés, la cuota tenía una ventaja que era la previsibilidad con los mismos exportadores, “nos manifiestan que con China eso no es tan sencillo”. Finalmente expresó que son todos desafíos futuros que abren posibilidades que Uruguay tiene que desarrollar.

Escuche a Álvaro Ferrés: