Operadores laneros observan que el mercado internacional está llegando a una estabilización

Foto: Agrotemario

“Veo que el mercado internacional está llegando a una estabilización”, dijo el integrante de Tops Fray Marcos, Facundo Ruvira. En Valor Agregado en Carve, opinó que para el Merino “se han logrado excelentes valores” del entorno de los US$ 7 para las grifa verde y para los superfinos llegando a US$ 8 los más destacados.

Expresó que este tipo de lanas está haciendo una muy buena zafra y que la industria las trabajó mucho, esto hace esperar que haya un poco de traslado hacia el resto de la actividad con lanas más medias, cruzas, Corriedale, que según Ruviera, “han estado hasta el momento relativamente flojas”.

Respecto a la Corriedale la observa “un poco mejor que hace un mes”. Si bien según el integrante de Tops Fray Marcos tiene una demanda muy incipiente, le da la sensación que los valores de US$ 2,30 – US$ 2,50 por los tradicionales “se puedan llegar a mantener”. A pesar de esto no cree que esta lana tenga mucha capacidad de suba porque hay mucho stock.

La perspectiva para adelante es ver qué va pasar la zafra que viene, porque en lo que refiere a la moda “todos los años se reparte de nuevo”.

Escuche a Facundo Ruvira: