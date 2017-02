Guillermo Pigurina: “Hoy no hay ningún mercado alternativo para la cuota 481”

Foto: Tardáguila Agromercados

“Hoy por hoy, de la forma, el volumen y la cantidad de cortes que consume la cuota 481 no hay ningún mercado, ninguno en absoluto”, expresó Guillermo Pigurina. El gerente general de JBS Uruguay e integrante de la Junta del Instituto Nacional de Carnes se encuentra en Washington junto a otros actores del sector, en el marco de la audiencia pública que se está realizando en Estados Unidos (EE.UU.) sobre el futuro de la cuota 481.

En Valor Agregado en Carve, expresó que “hoy los mercados están muy complicados para cortes de alto valor”. Señaló que Europa se “está desbarrancando y que el mercado ruso no existe y no está disponible”.

Explicó que la audiencia es un trámite administrativo, “algo normal dentro de EE.UU. (…) La información es pública y está grabada; no hay información clave, secreta o especial”. En su opinión, lo sustancial al momento es que el país americano está muy serio en el tema y va seguir adelante; “quieren que la Unión Europea (U.E.) se tome esto en serio y haga algo al respecto”.

Pigurina expresó que “sabemos que este es el camino de EE.UU. Ahora hay que ver qué piensa la U.E. de esto y qué va hacer”. Asimismo, destacó que en la audiencia se ha dejado en claro que esto no es algo nuevo, sino que es una discusión que viene de muchos años entre los europeos y los americanos.

El gerente general de JBS Uruguay explicó que hasta setiembre Uruguay puede aún tener actividades; “esta etapa puede tomar por lo menos 2 meses. Si se reclama la cuota y se anula, hay un período de seis meses todavía. Estamos hablando que hasta setiembre vamos a poder entrar con carne sin problema ninguno”, dijo.

Finalmente ahondó en el tema de la posibilidad de tener una compensación por los años en que Uruguay participó de la cuota. A pesar de que esto aparentaba ser una alternativa, “últimamente las versiones de los especialistas en el tema nos han dicho que no, que por algunas de las vías más tradicionales no sería una opción”. En este caso, Uruguay no tendría la oportunidad de hacer muchas cosas en una forma tradicional. “No nos dan muchas opciones ni caminos para reclamar nada (…) no bajemos los brazos, pero tampoco le pongamos mucha expectativa”, afirmó Guillermo Pigurina.

