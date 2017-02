Federico Rodríguez: “Hicimos un negocio puntual de novillos a US$ 3”

Foto: El País

“El novillo de US$ 3 normalmente son ganados de arriba de 550 kilos con muy buena terminación y generalmente están saliendo de los verdeos de verano”, afirmó Federico Rodríguez.

El principal del escritorio del mismo nombre expresó, en Valor Agregado en Carve, que el negocio puntual por ese precio “fue por una oferta interesante de ganado, que más allá del tema de la ubicación, es el comprador que conoce los ganados”. El operador cree que esto juega un rol importante “cuando hay una consecuencia de determinada hacienda o productor a alguna planta de faena”.

En lo que se refiere al resto de los negocios, el escritorio maneja por novillos US$ 2,98 y por la vaca US$ 2,65 – US$ 2,67 para lo que son los ganados bien terminados. Afirmó que los ganados, en general, están con “muy buena terminación y muy buen rendimiento”. En su opinión “esto es favorable para la cadena y para la industria”.

