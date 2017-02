Desarrollo “impresionante” de la soja aún no equivale a grandes rindes

Foto: Todo el campo

“Pienso que en general los cultivos se mantienen no intactos pero casi”, afirmó Gabriel Carballal, productor agrícola de Soriano. En Valor Agregado en Carve, señaló que las precipitaciones de los últimos días han sido “más que suficientes” en el departamento que tuvo entre 90 y 180 milímetros de lluvia. A diferencia de otros años, en este 2017 el panorama tanto en Soriano, Colonia, Río Negro y Flores cuenta con sojas con un “desarrollo impresionante”, según Carballal. Sin embargo, precisó que esto “no quiere decir que se vaya a transformar en grandes rindes”, porque si se tratara de un partido de básquet “todavía falta el último cuarto”.

El productor piensa que “vamos muy bien”. El desarrollo vegetativo, en su opinión, es muy bueno y “eso probablemente ayude a la cosecha”. Señaló que va ser un año “fácil de cosechar” porque los cultivos “van a granar un poco más altos”. Es decir, las primeras etapas reproductivas de formación de granos “se están cumpliendo con bastante éxito”.

Maíz

La situación del maíz es muy parecida a la de la soja, “se lo observa muy bien”, dijo. Indicó que los maíces de primera, de fecha temprana, están prácticamente llegando a fechas de cosecha. Carballal destacó que al haber tenido la reciente agua en plena etapa de floración “vamos a tener rindes muy buenos y muy estables, esa es la diferencia más grande con otros años”.

Gabriel Carballal es un convencido de que hay que usar las herramientas de mercado futuro porque a veces la parte comercial premia o castiga a una muy buena producción, “entonces no hay que descuidar para nada eso”. Con valores de soja que llegaron a alcanzar los US$ 385 por tonelada “aquel que no vendió asumió un riesgo muchísimo más grande que el que sí lo hizo”. Aclaró que esto no quiere decir que este bien o mal, pero según el productor “no haber capturado esas rentabilidades con los rinde que pensamos que vamos a tener, para mí es un riesgo muy grande”.

También opinó que el cultivo de invierno “está teniendo un problema muy grande” porque los valores que vende hoy el mundo los granos hacen que el negocio termine siendo muy finito”. Señaló que existe mucha expectativa con lo que pueda pasar con el precio del trigo a nivel mundial.

Finalmente expresó que los antecedentes más recientes que tiene la agricultura uruguaya, “venimos de dos campañas de invierno y una de verano muy complicadas”, se reflejan en la cadena de pagos, por lo que, “realmente estamos necesitando, y aparentemente se está dando, un año prácticamente perfecto para poder volver a entrar en competencia”.

