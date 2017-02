Se prevé una cosecha récord en Brasil con poco menos de 106 millones de toneladas

Foto: Info Campo

En este 2017 se va completar una “cosecha récord” de soja de “poco menos de 106 millones de toneladas”, según Ismael Turban, responsable de la empresa agrícola El Tejar en Brasil.

En Valor Agregado en Carve, señaló que el avance de la cosecha está más o menos en la mitad. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre qué puede pasar con el avance de la misma debido a que en los últimos diez días “se ha estado cosechando muy interrumpidamente por continuas lluvias y con una zona en particular de cierta gravedad”, dijo. Agregó que esto genera bastante preocupación en cuanto a la calidad y a las pérdidas reales, “que de hecho ya las hay”. Explicó que si la situación se normaliza, “hoy va significar un pequeño inconveniente, que en la media, no va tener un impacto importante”.

Turban indicó que el promedio histórico de Mato Grosso es del entorno de los 3.000 kilos, “este año se proyecta que se cierre en casi un 10% arriba de la media histórica”, destacó. Además, implantar un cultivo de soja en este momento en Brasil “está en el entorno de US$ 750 u US$ 800, con una soja que te da unos US$ 310”. Por todo esto, expresó que si se concreta la parte productiva “va ser un año también económicamente muy bueno para los productores agrícolas de Brasil, porque además va haber una área significativa de maíz”.

Escuche a Ismael Turban: