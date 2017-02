Rentas forestales promedian entre US$ 150 y US$ 160

Foto: Rurales El País

Según Alfredo Fossali, gerente de Negocios Forestales en Montes del Plata, “las rentas forestales están en el entorno de los US$ 150 o US$ 160 o por encima de esto si tiene muy buenas condiciones, tamaño grande en escala y buenos sitios cercanos a la planta”.

Desde el programa Alianzas se siguen incorporando nuevos productores al proceso forestal y hoy cuentan con más de 50.000 hectáreas forestadas en conjunto. Las propuestas son básicamente de Arrendamiento, pero también hay de Aparcería y Promoción Forestal.

“En los arrendamientos tratamos de adaptarnos a las necesidades del productor”, afirmó. Sin embargo, quien manda es el ciclo biológico del bosque (del entorno de 10 o 12 años), “entonces al productor se le ofrece de uno a tres ciclos teniendo en cuenta el desgaste de la tierra”.

Fossali destacó que, en base a trabajos anteriores de la actividad forestal en la actividad ganadera “hasta un 15% o un 20% del área cubierta por bosque no reduce la capacidad ganadera”. Insitió en que esto es importante porque “el 90 % de los productores que incorporan actividad forestal son productores ganaderos”.

Agregó que al ser contratos de muchos años, tienen herramientas de ajuste que buscan que “el buen negocio siga siendo siempre un buen negocio”. Asimismo se priorizan las zonas porque el peso del transporte es muy importante, “el transporte en este país es un componente relativamente caro”, dijo. En este sentido, indicó que el radio de acción más importante de la empresa es en la zona Suroeste, “el cuadrante ruta 5 al Oeste y Paysandú al Sur”.

La estrategia de Montes del Plata es seguir trabajando en base a Alianzas, “hace muchos años que no compramos tierras, no obstante, no dejamos de analizar oportunidades”.

