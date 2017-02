Mercado con precios al alza; novillo cotiza US$ 2,95 y vacas US$ 2,65

Foto: El Observador

En opinión de Gustavo Basso, la faena “es más que satisfactoria, es un comportamiento que ha venido absorbiendo todo lo que se presenta de oferta”. En Valor Agregado en Carve, el consignatario de ganado de Florida indicó que el mercado muestra un nivel de precios de entre US$ 2,90 y US$ 2,95 para los mejores novillos e “incluso algún ganado especial puede haber pellizcado algún centavo más”. En cuanto a la vaca “el precio ronda los US$ 2,65, premiando a las de carcasa superior en cuanto a kilaje y terminación”.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en la semana al 11 de febrero se faenaron un total de 50.497 vacunos, más de 1.700 más (+3,5 %).

A pesar de que la dinámica en la faena de vacas (27.200 cabezas) es mucho más importante que la de novillos (22.356 reses), Basso piensa que de cualquier forma la demanda pretende novillos, “pero es mucho más conservador en la venta el productor de novillos, que el vendedor de vacas”. Sin embargo, el operador visualiza un mercado que no pierde agilidad ni demoras y “mantiene las características de fluidez para todas las categorías”.

Expresó que por delante va haber un período de “reacomodo” debido a que las precipitaciones que ha tenido y va tener el territorio uruguayo “afectarán el desenvolvimiento del negocio que va llevar a que las cargas estén absolutamente condicionadas”.

Desde el punto de vista forrajero, piensa que la lluvia seguirá fortaleciendo “la muy buena situación negociadora que está teniendo el productor con una disponibilidad de forraje en cantidad y calidad que inusualmente se da y se ha venido reflejando en los rendimientos”.

Mercado de ovinos

En lo que refiere al mercado de ovinos, Basso expresó que tiene “una demanda que está un poco superada por la oferta” y que esto se refleja tanto en las entradas largas como la selectividad a la hora de la liquidación de los mismos en función de los pesos de carcasa y demás. En cuanto a los precios señaló que el cordero “se maneja en el eje de los US$ 3,20 – US$ 3,25 y la oveja entre US$ 2,70 – US$ 2,75”. Por su parte, los capones cotizan entre US$ 2,95 – US$ 3 “y el borrego peleando los US$ 3,15 – US$ 3,20”.

Exportaciones

Afirmó que están en contacto constante con las empresas exportadoras que muestran “cautela y una preocupación manifiesta respecto a lo que es el futuro de los negocios”. Explicó que esto se debe a el retraso en la concreción de lo planificado para las primeras semanas del año. Desde su punto de vista, esto genera cierto grado de preocupación “a un mercado que no tiene una oferta desbordante ni mucho menos, pero que ha llevado que el precio del ternero este más cerca de los US$ 2”.

