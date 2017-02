Ganaderos se suman a la alianza estratégica de Montes del Plata

Cada vez más productores ganaderos incorporan en sus campos al sector forestal como un sistema productivo clave para aumentar la rentabilidad de su negocio y menguar las altas y bajas temperaturas que deben vivir los animales sin sombras y reparos.

“Hace cuatro años que hice la alianza con Montes del Plata y estoy contento porque es un rubro más que se le agrega a la explotación”, comentó Nazario Irazábal. El productor ganadero de Flores dijo en Enfoque Forestal en Radio Carve que este sistema de asociación “es muy interesante porque ofrece buenos beneficios para los ganados, y además permite explotar sectores del campo no tan buenos y obtener rentas importantes que no se logran con ganadería”.

Irazábal contó que comenzó haciendo forestación en su campo y después, apoyado en la alianza con Montes del Plata, ocupó un campo ofrecido por la empresa de celulosa en la zona de Grecco en el departamento de Río Negro. Aseguró que la experiencia de usar sectores del campo que no son forestados “fue muy positiva”.

“No fue una decisión sencilla hacer esta alianza y me llevó su tiempo resolver, principalmente porque es un negocio a largo plazo y además lo desconocía”, explicó el productor ganadero. Sin embargo, aseguró que “una vez tomada la decisión de generar la alianza no me arrepentí”.

Irazábal dijo en Enfoque Forestal que ha estado en contactos con otros productores de diferentes zonas del país y de Trinidad que se sumaron al sistema de alianzas estratégicas que ofrece Montes del Plata y “están muy conformes”. Indicó que en Flores fue de los primeros en incorporar bosques en campos ganaderos, pero actualmente varios productores han asociado el rubro con el forestal.

Por último, Irazabal señaló que los rendimientos del ganado no han sido inferiores desde que incorporó montes, sino que los definió “similares o superiores, sobre todo en verano porque la sombra ayuda mucho”. Desde el punto sanitario aseguró que “no he tenido ningún problema hasta el momento, en líneas generales el tratamiento es igual que sin montes”.

