“Manchester junto al Mar” de Kenneth Lonergan

Foto: cinefilosfrustrados.com

De lo que hemos podido apreciar hasta el momento de las nominaciones para el premio de la Academia de Hollywood, no hay duda que ésta sería la película del Oscar. Por supuesto no todas las nominadas han llegado a nuestra car telera, lo que podría invalidar esta opinión. Lo que sí podemos afirmar es que se trata de un drama conmovedor, narrado con una sobriedad que no alivia su alto voltaje dramático. Lonergan no se permite concesiones para entregar este drama de una poco común dimensión humana. (Comentario en audio)