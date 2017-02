Bango: “Para la enseñanza Villa Rodríguez no existe, las autoridades tienen una venda en los ojos”

Foto: Panoramio

El liceo de Villa Rodríguez, en San José, no está en condiciones de comenzar las clases en marzo, de acuerdo a los trabajadores. El docente Mario Bango, sostuvo en “Zona Radio” que existen problemas edilicios y falta de personal, por lo que el centro educativo no está en condiciones.

Bango además aclaró que “ya se plantearon estos problemas pero no hubo respuesta”, y que se reunirán a fines de este mes para definir la situación. No obstante, adelantó “yo no empezaría el año lectivo, no se descarta la ocupación”.