En Uruguay es más caro medio litro de agua que un litro de leche

Foto: El País

En el marco de la reciente reunión que congregó a gremiales lecheras de todo el país en la Asociación Nacional de Productores De Leche (ANPL) junto a autoridades del Instituto Nacional de la Leche (INALE) para exigir el aumento del precio de la leche al productor y diferir los vencimientos de las deudas a corto plazo, Guillermo Berti, presidente de la Sociedad de Productores Lecheros de Villa Rodríguez, dijo que la forma en la que está la paramétrica del precio de la leche al productor “nos juega en contra: cuanto menos vale el precio de la leche al productor, menos vale la leche al consumo”.

En Valor Agregado en Carve, confirmó que hoy en día es más caro medio litro de agua que un litro de leche. Agregó que el sector agropecuario en general no es de “movilizarse” ni de tomar medidas drásticas, siempre opta por el diálogo, “pero hace más de dos años que estamos diciendo lo mismo. Los productores lecheros somos gente de trabajo. Ni gremialistas nos podemos decir”, afirmó.

Actualmente el precio de la leche al productor está en el entorno de los $ 9. Berti señaló estar muy preocupado “porque la leche en oise llegó a US$ 3.500 para la leche en polvo y vemos que Fonterra se estabilizó”. En su opinión, se tiene que hacer una inyección en el precio de la leche “porque es un momento en el que se gasta mucho dinero en los establecimientos”.

El endeudamiento el sector está en el entorno US$ 300 millones, pero hay un endeudamiento de corto plazo que ronda los US$ 70 millones. “Nunca pensamos que la crisis fuera a ser tan larga”, comentó. Según lo expresado, el endeudamiento de la lechería ha sido a costo y no por inversiones “por eso estamos pidiendo una capitalización para el sector de forma urgente”.

Por otro lado, se pide diferir los vencimientos porque de ese total (US$ 330 millones) hay mucho dinero a corto plazo “nuestros costos no resisten más este pago de deudas”.

