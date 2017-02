Foto: www.carve850.com.uy

“No vamos a aprobar la Rendición de Cuentas dejando de lado nuestras prioridades”, dijo en Inicio de Jornada la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira.

Puso como ejemplo que si Gonzalo Mujica propone aumentar el gasto militar, “la respuesta es no”.

No obstante, aclaró que no sería bueno que no hubiera Rendición.