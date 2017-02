Lácteos confirman estabilidad de precios con leves subas en Fonterra

Foto: Fonterra

La primera licitación de febrero de Fonterra marcó nuevas subas para los lácteos con una comercialización de 21.273 toneladas. El precio promedio se ubicó en US$ 3.537 por tonelada, un incremento de 1,3%. La leche en polvo entera creció 1% el valor medio que cerró en US$ 3.314 por tonelada.

Pese a este incremento, si se suman los tres remates realizados durante 2017, la media indica que los lácteos bajaron 2% en total. Mientras que la leche en polvo entera mostró una leve reacción ante varias caídas consecutivas que sumergió los precios por debajo de los US$ 3.500 por tonelada. El remate del 6 de diciembre de 2016 registró el valor más alto para este producto con una cotización de US$ 3.593 por tonelada.

Más allá de los leves cambios en los valores del principal producto exportado por Uruguay, la leche en polvo entera ha encontrado una estabilidad que es visible desde principios de noviembre de 2016. Asimismo, de acuerdo a proyecciones analizadas por el Instituto Nacional de la Leche (INALE) a fines del año pasado, para el segundo semestre de 2017 se prevé que la leche en polvo entera pueda alcanzar valores de hasta US$ 3.800 por tonelada.

En cuanto al resto de los productos, la manteca presentó un aumento significativo del precio medio de 4,9%, finalizando en US$ 4.593 por tonelada. La leche en polvo descremada cotizó US$ 2.608 por tonelada (+ 0,1%) y el queso Cheddar en US$ 3.798 por tonelada (- 3,7%).

Escuche a Rafael Tardáguila: