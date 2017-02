Otto Fernández: “La cantidad de oferta no dejará aumentar los valores de las haciendas”

Foto: Todo el campo

El 2017 comenzó con un buen ritmo de faena que según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la faena de vacunos al 28 de enero se ubicó en 49.265 animales más de 4.500 por encima de la precedente. Según Otto Fernández, en situaciones normales la tendencia sería a mejorar los valores de las haciendas, “pero el buen tiempo seguirá manteniendo la oferta de ganado gordo; personalmente no me inspira mucha expectativa de aumentar los valores”.

El integrante del escritorio Otto Fernández, dialogó en Valor Agregado en Carve sobre la situación del mercado de haciendas y expresó que “hoy está estabilizado después de una baja de algunos centavos semanas atrás”. El consignatario del Norte del país indicó que se maneja entre US$ 2,55 a US$ 2,60 para la vaca y para el novillo de US$ 2,85 a US4 2,90. Agregó que “las entradas, dependiendo de la planta, son de una semana y otras que están bastante más compradas para adelante” con precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, “lo que marca la pauta de que las industrias están acompañando y viendo qué pasa semanalmente”, dijo.

“Más que psicológica, la barrera de los productores es económica”, señaló Fernández. La misma “es de US$ 3 para los novillos y en el eje de los US$ 2,75 o US$ 2,80 para las vacas”. Sin embargo, expresó que la realidad de los precios hoy son otros. De igual forma, el operador de mercados opina que al tener una faena de aproximadamente 50.000 reses “da la pauta de que el productor está vendiendo y acompañando los precios ya sea por necesidad o porque tiene que salir de los ganados”.

Escuche a Otto Fernández: