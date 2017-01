Decreto de INAC mejora en casi 2% los rendimientos resultando ser “absolutamente positivo”

Foto: Rurales El País

Luego de casi un mes de implementada la resolución del Instituto Nacional de Carnes (INAC) donde se establece una lista de estructuras máximas que se pueden retirar en el proceso de dressing, Guillermo Villa afirma que “la evaluación de INAC es absolutamente positiva ya que los rendimientos crecieron”.

El representante de la Federación Rural en la Junta del INAC agregó que la parte “objetiva” informa que de 23 plantas (que tienen presencia diaria de inspectores) “prácticamente en 18 de ellas se cumple el decreto en un 100%”. En Valor Agregado en Carve, Villa dijo que “esas 23 plantas significan entre el 80% y 90% de la faena; en el resto de las plantas -que congregan el 10% o 15% de la faena- se va evolucionando al cumplimiento en forma progresiva”.

En cuanto a la parte “subjetiva”, la de los productores, afirma que sí ha cambiado la forma porque carne no se está sacando, pero sí la grasa. “Los productores estamos viendo que los rendimientos están mejorando entre un 1% y un 2%”, señaló Villa.

Destacó que para ser el inicio de algo tan traumático, como es cambiar la conducta dressing de mucho tiempo, “creemos que la evaluación es positiva”. En opinión integrante de la Junta de INAC, el ajuste en el rendimiento no puede implicar una corrección en el precio del ganado “porque el precio se mueve por parámetros diferentes; básicamente por oferta y demanda”.

Promedios históricos

El representante de la Federación Rural también dialogó sobre los precios del mercado de haciendas y expresó que de acuerdo a la referencia de consignatarios, el novillo cotiza entre US$ 2,90 y US$ 2,95. Si esto se alineara con lo que es el precio de la tonelada vacuna y de acuerdo a lo que es la relación histórica, “el valor nos da un poco arriba de los US$ 3 para el novillo no proveniente de corral para estar en el promedio; la vaca 2,83”.

