Por un tiempo prolongado “hay motivos para que el valor del novillo no supere los US$ 3”

Foto: Todo el campo

Los números que los ganaderos van a tener que hacer más que optimistas tendrán que ser pesimistas, porque según Gerardo Zambrano “hay motivos para que el novillo no supere los US$ 3, en función de lo que pasa en el exterior, los costos internos, etc”. El principal del escritorio Zambrano & Cía. dijo, en Valor Agregado en Carve, que este “combo” no hace predecir un año de grandes valores “como los US$ 3,30 o US$ 3,35 que tuvimos”.

Agregó que una faena en el entorno 44.000 reses es “una faena relativamente importante”. En lo que refiere a la oferta comentó que si bien no es abundante “es suficiente para abastecer el ritmo de faena semanal”.

Según Zambrano la industria, en términos generales, está comprada para la semana que viene y “tratando como siempre en esta época de forzar un poco los precios para abajo”. Indicó que “se habla de un novillo en el entorno de US$ 2,90 y una vaca en US$ 2,60, con la industria queriendo pasar por debajo de eso y los productores resistiéndose a vender a ese nivel de precios”.

