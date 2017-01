Si bien estamos recuperando espacio “todavía Rusia no tiene una participación en el mercado uruguayo”

Foto: Rurales El País

En opinión del director de Mirasca, Samy Ragi, la diferencia o la brecha con Rusia para que Uruguay sea competitivo se ha acortado casi en un 50%, “estamos entre US$400 y US$ 500 por arriba del mercado ruso”. Si bien aclaró que no se está tan lejos como antes, “estamos recuperando espacio, pero todavía no llega Rusia a tener una participación en el mercado uruguayo”.

Asimismo cree que la demanda de carne a Estados Unidos va ser la misma y “puede subir de un 10% a un 15% más”.

Escuche a Samy Ragi: