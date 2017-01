“Productores retienen el ganado gordo por baja de precios en la última semana”

Foto: El Telescopio

Roberto Bertsch dijo que si bien se viene cargando muy bien el ganado gordo, “la gente está reteniendo los ganados y echándole kilos, porque el precio aflojó un poco y no quiere vender”. El principal del escritorio Bertsch señaló, en Valor Agregado en Carve, que hay oferta tanto de ganado gordo como de reposición, que a pesar de que no hay en abundancia “está apareciendo”.

Frente a los valores que se manejan, indicó que el novillo cotiza entre US$ 2,90 – US$ 2,95 y la vaca US$ 2,60 – US$ 2,65. El operador de mercado del Norte del país expresó que “están queriendo bajar los precios pero la gente está reacia a vender por menos”.

Escuche a Roberto Bertsch: